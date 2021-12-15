الرئيس الجزائري يجري محادثات مع نظيره التونسي

أجرى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج بتونس، محادثات مع نظيره التونسي قيس سعيد، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها «تبون» إلى تونس وتدوم يومين.

ونقلًا عن وكالة الانباء الجزائرية، مساء الأربعاء، حظي الرئيس تبون، لدى وصوله بعد ظهر اليوم إلى تونس باستقبال أخوي ورسمي يعكس عمق العلاقات التاريخية الإستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان في استقباله بمطار تونس قرطاج الدولي الرئيس قيس سعيد وكبار المسؤولين في الدولة التونسية وكذا ممثلي السلك الدبلوماسي العربي المعتمد بتونس.

واستمع الرئيسان إلى النشيدين الوطنيين للبلدين قبل أن يستعرضا تشكيلة من أفراد الجيش كانت تؤدي لهما التحية الشرفية، وهذا على وقع دوي 21 طلقة مدفعية ترحيبا بالرئيس تبون.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما.