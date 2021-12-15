في أول تحرك برلماني من نوعه لوقفها، تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، بطلب إحاطة لوزير الصحة والسكان، لإصدار تشريع يمنع تداول "حقنة البرد" أو المعروفة بـ"كوكتيل البرد"، التى يلجأ إليها المواطنون عند الإصابة بنزلات البرد.

وطالب النائب مهنى، وزارة الصحة، بوقف انتشار هذه الحقنة فى الصيدليات، مع ضرورة التصدى للظاهرة بشن حملات تفتيش مكثفة على كل أنحاء الجمهورية؛ لمراقبة الصيدليات والعاملين بها.

• تحذيرات من هيئة الدواء

حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام ما يسمى شعبيا بـ"حقنة البرد"، أو ما يطلق عليها "الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد"، حيث حذر حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء لشؤون التوعية الدوائية، من إقبال المواطنين عليها خلال موسم الشتاء من كل عام، وشدد على ضرورة الحصول على تشخيص من الطبيب قبل تعاطي أي أدوية من الصيدليات.

• مما تتكون حقنة البرد؟ ولماذا تضر بالصحة؟

يقول الدكتور أحمد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن ما يسمى شعبيا بـ"حقنة البرد"، تحتوي على 3 مركبات، هي المضاد الحيوي، والكورتيزون، والمسكن، مشيرا الى أنها تباع الآن في الأماكن الشعبية؛ ظنا أنها تعالج البرد.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن نزلات البرد هي عدوى فيروسية، ليس لها علاج إلا بتعافي الإنسان منها تلقائيا، بتناول فيتامينات وسوائل وأقراص باراسيتامول الخافضة للحرارة، معبرا: "فكرة إني أروح للصيدلية وأخد (حقنة البرد) أو (حقنة كوكتيل البرد) المكونة من حقنة مضاد حيوي مع مسكن مع كورتيزون، هي فكرة خطيرة للغاية، وليس لها أي دور في علاج البرد نهائيا".

وأشار إلى أن تناول الحقنة لمعالجة البرد يسبب آثارا جانبية؛ لأنها تحتوي على المضادات الحيوية التي لا تعالج فيروس البرد، بل العدوى البكتيرية، وبالتالي سيسبب تناولها بدون داعي إضعاف المناعة، وخلق جيل من الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، بسبب كثرة استخدامها، وقتلها للبكتيريا النافعة في الجسم التي تلعب دورا مناعيا لصد أي عدوى.

أما الكورتيزون الموجود في الحقنة، أوضح أنه ليس له أي دور في علاج نزلات البرد، بل ينشط العدوى الفيروسية ويؤدي لارتفاع السكر والضغط لدى مرضى القلب، الذين من الخطر عليهم تناول مادة الكورتيزون.

وبالنسبة للمكون الثالث للحقنة وهو المسكن، أوضح، لـ"الشروق"، أنه يسكن الآلام فقط، ويؤثر على الكلى والكبد، وزيادة فرط الحساسية عند بعض الأشخاص المصابين بحساسية الصدر، متابعا: "ليس لها أي دور علاجي مطلقا، وتدخل الإنسان في آثار صحية كبيرة".

• ما الفرق بين حقنة البرد ومصل الإنفلونزا؟

فرّق "الحداد" بين "حقنة البرد" و"مصل الإنفلونزا"، قائلا، إن الفارق كبير جدا بينهما، وأن الأطباء يعتبرون المصل هام جدا، بل وينصحون بأخذه، موضحا أنه يؤخذ كوقاية من الإنفلونزا، ولا يتعارض مع مصل فيروس كورونا بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن الحالات الممنوعة من أخذ مصل الإنفلونزا هي الأطفال تحت سن 6 أشهر، أو من يعانون حساسية البيض، أو مرضى متلازمة الشلل الرباعي الممنوع فيه أخذ أي لقاحات، مشيرا إلى أنه يتم تأجيل المصل في حالة ارتفاع درجة حرارة الجسم؛ حتى تستقر.