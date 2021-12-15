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كشف وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام إحدى السائحات الأجانب بتصوير نفسها بالمنطقة الأثرية بالهرم ويظهر خلاله أحد الأشخاص يسب آخر بألفاظ تخدش الحياء العام.

وبتكثيف الجهود والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية مرتكب الواقعة وتبين أنه "خيال" مقيم بالهرم بالجيزة، وتم ضبطه.

وبمواجهته بالواقعة أقر أنه فى غضون عام 2017 وحال اصطحابه إحدى السائحات بالمنطقة المشار إليها قام بسب أحد الأشخاص "خيال" لتسببه فى ازدحام الطريق وإعاقة مرور الدواب، مضيفا أنه لم يتخذ ضده أى إجراء قانونى آنذاك.