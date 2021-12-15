وزير الداخلية اللبناني: نرفض أن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، رفضه أن يتحول لبنان إلى منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير اللبناني من وزير الداخلية في مملكة البحرين، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، حيث تم تداول الملفات الأمنية المشتركة، وخصوصا ما يتعلق بالمؤتمر الصحفي الذي عقد في بيروت يوم السبت الماضي، من قبل جمعية "الوفاق" البحرينية، بحسب ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الأربعاء.

وأكد مولوي خلال الاتصال "حرصه على ضمان أمن مملكة البحرين واستقرارها، ورفضه القاطع أن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء باتجاه أي دولة عربية ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي".

واستعرض الوزير اللبناني الخطوات التي قامت، وتقوم بها، وزارة الداخلية والبلديات عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع المعلومات عن الأشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والادارية اللازمة.

كما هنأ مولوي الفريق أول ركن آل خليفة بالعيد الوطني لمملكة البحرين والذي يوافق غدا الخميس. واتفق الطرفان على "استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهم أمن البلدين".