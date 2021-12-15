مجلس الأعمال اليمني يزور المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة

استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفداً رفيع المستوى من مجلس الأعمال اليمني، بمقر الهيئة بالعين السخنة؛ للتعرف فعلياً على الفرص الاستثمارية بالمنطقة ومشروعاتها في إطار المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، وكذلك التطوير الذي تشهده موانئ ومناطق المنطقة الاقتصادية، وبحث مجالات التعاون وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

في بداية اللقاء، رحب المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية بالوفد، معرباً عن سعادته باهتمام الجانب اليمني بزيارة المنطقة.

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بالمنطقة الاقتصادية ودعمها على كل المستويات ما جعل المنطقة تخطو خطوات ثابتة نحو توافر المرافق والخدمات والحوافز ما يؤهلها لأن تكون ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية.

وخلال اللقاء، استعرض اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي، أهم المجالات التي ترتكز عليها الهيئة والقطاعات الصناعية المستهدفة خلال السنوات المقبلة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، والفرص والحوافز الاستثمارية بمناطق وموانئ المنطقة الاقتصادية، التي تتميز بموقعها على البحرين الأحمر والمتوسط، مروراً بأهم مجرى ملاحي عالمي "قناة السويس".

كما قدم نائب رئيس المنطقة عرضاً عما تم خلال الخمس سنوات الماضية من أعمال بنية تحتية ومرافق وشبكة طرق والمشروعات بالمناطق الصناعية، والمستهدف خلال الخمس سنوات المقبلة.

من جهته، أعرب وفد مجلس الأعمال اليمني عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مطالبين ضرورة التواصل الدائم مع المنطقة الاقتصادية، وعن رغبته في التعاون مع الهيئة، وعقب اللقاء قام الوفد بجولة تفقدية داخل المطور الصناعي شركة السويس للتنمية الصناعية SIDC للتعرف على أبرز المشروعات القائمة بالفعل والشركات العاملة داخل المطور.