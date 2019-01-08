الجناح العسكري لحماس يعلن بدء مناورات تدريبية في قطاع غزة

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء مناورات تدريبية في قطاع غزة اليوم الأربعاء تستهدف "رفع الجهوزية القتالية".

وقالت كتائب القسام، في بيان صحفي، إنها "تعلن عن انطلاق مناورات (درع القدس)، والتي تهدف لرفع الجهوزية القتالية وتحاكي سيناريوهات مختلفة" في قطاع غزة.

وأضافت الكتائب أن المناورات "تأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العمليات القتالية"، من دون تقديم المزيد من التفاصيل أو تحديد موعد انتهاء المناورات.

إلا أنها نوهت لسكان قطاع غزة بأنه "قد تسمع في بعض المناطق والمواقع العسكرية أصوات انفجارات وإطلاق نار"، مؤكدة أن "المقاومة ستبقى بعون الله سيف القدس ودرعها حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان والمقدسات".

وهذه هي أول مناورات تدريبية تجريها كتائب القسام منذ جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل التي استشهد فيها 255 فلسطينيا، في الفترة من 10 إلى 21 مايو الماضي.

وصرح مسؤولون في حماس مؤخرا بأن الحركة تبحث إمكانية التصعيد مع إسرائيل "في ظل مواصلة حصار قطاع غزة وتباطؤ جهود إعادة الإعمار" في القطاع عقب موجة التوتر الأخيرة.