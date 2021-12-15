رئيسة وزراء ليتوانيا ترفض استقالة وزيرين بسبب بيلاروس

رفضت رئيسة وزراء ليتوانيا إنجريدا سيمونيته استقالة وزير الخارجية جابريليوس لاندسبرجس ووزير النقل ماريوس سكوديس، اللذين قالا إنهما سيستقيلان بسبب نقل الإمدادات من بيلاروس على الرغم من العقوبات الأمريكية.

وقالت سيمونيته في بيان اليوم الأربعاء إن الحكومة ستستمر في عملها بدون أي تغيير في أعضائها. وفي ليتوانيا يتم تعيين الوزراء وإقالتهم من جانب رئيس البلاد، وفقا لمقترح رئيس الوزراء.

وقد عرض الوزيران التقدم باستقالتيهما بسبب استمرار واردات الأسمدة البيلاوسية في عبور ليتوانيا عبر السكك الحديدية.

وقالت سيمونيته إن أي تغيير كبير في الحكومة سيتسبب في حدوث عدم استقرار، واصفة موقف الوزيرين بأنه غير مسؤول في ظل الوضع الجيوسياسي الصعب والتحديات الراهنة المتمثلة في الوباء والهجرة.