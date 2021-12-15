ترك هاتفه لإشغال طفله فوجد المفاجأة بطلب أكل ثمنه 1139 دولارا

أراد رجل الإطفاء الأسترالي كريس كينج، التخلص من إزعاج ابنه ذو الـ٤ سنوات؛ ليترك له هاتفه ولم تمضي ساعات حتى أتته الصدمة باتصال مندوب المبيعات الذي يخبره أنه في طريقه وبحوزته الطلب الذي قيمته ١١٣٩ دولارا.

ويقول كينج، لـ"الجارديان" البريطانية، إنه كاد وزوجته يصابان بالجلطة وشعر ببخار ينبعث من أذنيه من هول الصدمة مضيفا أن ابنه فر لغرفته أمام صياحات الأب التي أسمعت الشارع بحسب كينج.

وعن الطلبات التي طلبها الصبي كريس، يقول الأب إنها قد تبلغ الـ١٠٠ كيكة منها ما يفضله الصبي من كيكة المشروم والتيرمسو، بالإضافة إلى لتر ونصف من الإضافات ومنها الفراولا والكريما والجلاتي مزدوج الطبقات.

وعن شعوره حيال الصبي، يؤكد الأب أنه ولد وقح يفعل كل ما يحلو له، مضيفا أن الصبي أخبره بأنه قد جلب أشياء لعيد ميلاده ولكن الأب ظنه يمزح.

قد وصل الطلب لموقع عمل الأب في محطة إطفاء نيو تاون وقد أفرغ الزملاء الثلاجة؛ لإفساح المكان لحلويات الصبي.

وقد قام الولد بتصرف لاقتراب عيد ميلاده يناير القادم كنوع من الاحتفال.

وقد عاقب الأب ابنه بإخباره أن بابا نويل لن يزوره هذه السنة.

وبعد ساعات من الذهول خيمت على الأسرة، تبدد حزنهم حين أخبرتهم أوبر إيت أنها سترد لهم المبلغ تعويضا عن الخسائر، وكان نتيجة ذلك أن رفع الأب عقابه عن كريس الصغير وأخبره بأن سانتا سيزوره كسائر الأطفال.

ويقول الأب، إنه لا يظن أن أوبر إيت تلقت أي طلب من قبل بمثل ضخامة طلب ابنه الصغير.