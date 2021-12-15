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الصحة العالمية: إصابة 4 ملايين شخص بكورونا عالميا خلال أسبوع

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 12:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 12:07 م

سجلت منظمة الصحة العالمية إصابة أكثر من 4 ملايين شخص في العالم بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الأسبوع الماضي، ووفاة نحو 47 ألفا، مشيرة إلى تراجع عدد الوفيات بنسبة 10% والإصابات بنسبة 5% مقارنة بالأسبوع السابق.

وقالت المنظمة، في تقريرها، وفقًا لقناة الحرة الأمريكية، إن أعداد الإصابات الجديدة والوفيات انخفضت خلال الفترة من ما بين 6 إلى 12 ديسمبر، مضيفة أن أوروبا حازت على نسبة 65% من حالات الإصابة المسجلة في سبعة أيام و60% من الوفيات، في حين رُصد انخفاض في الإصابات بالعدوى بنسبة 7%، كما انخفض معدل الوفيات بنسبة 3%.

وأشارت إلى زيادة كبيرة في معدل الإصابات في إفريقيا بنسبة 111%، فيما انخفضت حالات الإصابة بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي في أمريكا بنسبة 10%، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 10%، وفي منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 7%.

وارتفع معدل الوفيات في منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 4%، لكنه انخفض في جنوب شرق آسيا بنسبة 50% ، وأمريكا بنسبة 14%، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 3%، وإفريقيا بنسبة 1%.

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