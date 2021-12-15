ختام فعاليات دوري كرة القدم الخماسية بجامعة العريش

اختتمت جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، فعاليات نهائي دوري كرة القدم الخماسية على مستوى الجامعة بين الكليات، حيث تمت التصفية النهائية بين كليتي الآداب و العلوم الزراعية، وفاز بالمركز الأول فريق كلية الآداب، والمركز الثاني فريق كلية العلوم الزراعية.

وقام الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، بتسليم كأس الجامعة للفريق صاحب المركز الأول، وتسليم الهدايا للفريق صاحب المركز الثاني، وتوجه بالشكر لمنسقي الأنشطة الرياضية و الطلابية على مستوى الجامعة وإدارة رعاية الطلاب، كما أثنى على حرص الطلاب على الالتزام بالروح الرياضية والظهور بالمظهر المُشرف.

و أشار رئيس الجامعة، إلى أن سيظل التفوق الرياضى يوازي التفوق الدراسي تحت سقف الجامعة، مُؤكدًا على نجاحات الطلاب فى شتى المجالات الرياضية يعتبر قدوة وحافز للطلاب القدامى والجُدد، حيث نصح جميع الطلاب بالمحافظة على ممارسة الرياضة، إلى جانب الدراسة فالتفوق الرياضي دائما يصاحب التفوق العلمي وسيظل التفوق والتميز هو شعار طلاب جامعة العريش.