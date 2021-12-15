الرئيس الألماني يزور أحد مكاتب بريد عيد الميلاد حاملا قصاصات أمنيات لأطفال

زار الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الأربعاء مكتب بريد عيد الميلاد في مدينة هيملبفورت بولاية براندنبورج حاملا في حقيبته قصاصات أمنيات لأطفال.

وكان في استقبال الرئيس الألماني رجل عيد الميلاد (بابا نويل) وملاكان وأطفال.

وقالت متحدثة باسم شركة البريد الألمانية إن الرئيس سلم رجل عيد الميلاد رسائل من أطفال من جوار المقر الرئاسي في قصر بيلفو.

ووقع شتاينماير في الكتاب الذهبي لرجل عيد الميلاد.

ومنذ منتصف تشرين ثان/نوفمبر الماضي، يقوم رجل عيد الميلاد في المكتب بدعم من 20 ملاكا بالرد على خطابات وقصاصات الأمنيات لأطفال غالبيتهم من ألمانيا بالإضافة إلى أطفال من جميع أنحاء العالم .

وأوضحت الشركة أن مكاتب بريد عيد الميلاد البالغ عددها في ألمانيا سبعة مكاتب ورد إليها نحو 250 ألف خطاب من 54 دولة مقابل 320 ألف خطاب من 62 دولة في العام الماضي، وحصل مكتب بريد عيد الميلاد في هيملبفورت على العدد الأكبر من هذه الرسائل.



