استمرار ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

واصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء لتقترب مرة أخرى من مستوياتها القياسية في ظل تزايد الضغوط على المخزونات المنخفضة بالفعل مع اشتداد درجة برودة الطقس في فصل الشتاء.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 1ر3% إلى 28ر132 يورو لكل ميجاوات/ساعة كهرباء تسليم الشهر المقبل وهي الزيادة الرابعة على التوالي بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع سعر الغاز في بريطانيا بنسبة 6ر3% إلى 06ر335 بنس لكل مليون وحدة حرارية.

يأتي ذلك فيما تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في أوروبا إلى مستويات غير معتادة، وإذا استمر التراجع مع اشتداد برودة فصل الشتاء خلال الأسابيع القليلة المقبلة فسيكون من الصعب إعادة ملء الخزانات بحلول الشتاء المقبل.

في الوقت نفسه تشير المؤشرات إلى أن شركة جازبروم التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي لن تتمكن من تحقيق معدلات التصدير المستهدف إلى أوروبا خلال العام الحالي.

ومن المنتظر زيادة السحب من المخزونات خلال النصف الثاني من العام الحالي بأكثر من ملياري متر مكعب في ظل توقعات باستمرار موجة الطقس البارد التي تضرب أوروبا حاليا حتى نهاية العام، بحسب سامنتا دارت المحللة في بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب.