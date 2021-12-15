الإمارات وروسيا تبحثان سبل تنمية آفاق التعاون في مجال أعمال النيابة العامة

بحث النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، مع سفير روسيا لدى الإمارات تيمور زابيروف، سبل تنمية آفاق التعاون بين البلدين في مجال أعمال النيابة العامة، وتعزيز التنسيق المشترك بين النيابة العامة الإماراتية والسفارة الروسية في المجالات القضائية والقانونية.

وأكد النائب العام الإماراتي، خلال اللقاء اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، أهمية اللقاء في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات القضائية والقانونية، واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية، لافتًا إلى انفتاح دولة الإمارات على جميع التجارب والخبرات الدولية وحرصها على بناء علاقات متينة مع دول العالم وعقد شراكات بناءة.

واستعرض التجربة الناجحة لدولة الإمارات في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، وتطوير المنظومة التشريعية بقوانين تدعم المسيرة التنموية للدولة، منوهًا بحرص دولة الإمارات على أداء دور محوري فاعل ومؤثر في الجهود الدولية لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع باعتبارها مبدأ أساسيًا من مبادئ التعايش السلمي والتسامح بين الأمم.