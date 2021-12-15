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رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل يصل إلى لبنان

بيروت (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 3:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 3:42 م

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج خالد مشعل إلى لبنان، اليوم الأربعاء، على رأس وفد من الحركة.

وأوردت الخبر اليوم "الوكالة الوطنية للإعلام"، دون مزيد من  التفاصيل.

يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات لرئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية،  قال فيها  إن الحركة تتعامل بمسؤولية لقطع الطريق على تفخيخ المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وكانت حماس أعلنت قبل أيام مقتل ثلاثة من عناصرها وجرح آخرين في حادث إطلاق نار خلال مسيرة تشييع جثمان أحد عناصرها في مخيم البرج الشمالي بجنوب لبنان، متهمة "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" التابعة للسلطة الفلسطينية بالوقوف وراء الحادث.

ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

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