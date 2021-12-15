نجلاء بدر تروج لحلقتها مع «أبله فاهيتا»: ربنا يستر

روجت الفنانة نجلاء بدر لحلقتها مع برنامج "أبله فاهيتا"، ونشرت صورتها معها عبر حسابها على إنستجرام.

وعلقت نجلاء قائلة: العشق كله والدلع والضحك من القلب.. ميعادنا مع أبله فاهيتا يوم الجمعة القادم الساعة الـ11 مساءا، وربنا يستر".

يذكر أن الفنانة نجلاء بدر تعرضت لحالة جدل كبيرة مؤخرا، بعد أن علق زوجها علي لعبها دور سيدة سمينة في أحد أعمالها، وقال إنه لا يصدق أنها ظهرت في أحد أدوارها كمرأة سمينة ترتدي بدلة، مضيفًا: "لو حصل كده في الحقيقة هطلقها طبعا، أنا واخدك موديل معين واخد عربية سبور هتقلبي أتوبيس هنزل المحطة الجاية على طول".

وأغضبت هذه التصريحات جمهور نجلاء بدر مما دفعها للتأكيد أن زوجها "كان بيهزر"، وقالت: "تفاجأت بردود الأفعال من الجمهور ودفاعهم عني، ولكن حرام محمد جوزي كان بيهزر مش أكتر، وأنا عشان عارفة طبيعته وحافظة جوزي كويس جدا وعارفة أنه بيهزر".