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بعد مفاوضات شاقة اتفقت الأحزاب الأربعة المكونة للحكومة الائتلافية السابقة والمنتظر تشكيلها للحكومة الجديدة في هولندا على برنامج الائتلاف.

ووافقت الأحزاب على استثمار مليارات اليورو لمواجهة ظاهرة التغير المناخي ووضع سياسية اجتماعية وإسكانية جديدة.

وتحدث رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الحالية مارك روته عن "النتيجة الجميلة" اليوم الأربعاء، وقال إن الائتلاف يريد "وضع أساس معالجة المشكلات الرئيسية".

ومن المنتظر أن يكلف البرلمان الهولندي روته بتشكيل الحكومة الجديدة غدا الخميس، ليستمر السياسي الليبرالي اليمني 54 عاما/ في المنصب الذي يشغله منذ 11 عاما. ليصبح أطول رئيس وزراء هولندي بقاء في السلطة.

كانت الانتخابات العامة التي أجريت في هولندا في مارس الماضي قد أسفرت عن حصول حزب الشعب للحرية والديمقراطية بقيادة روته بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، وتلاه حزب الديمقراطيين الليبرالي اليساري 66 (دي 66) ليقرر الحزبان مواصلة ائتلافهما الحاكم مع حزب الاستئناف المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد المسيحي.

وبحسب اتفاق الأحزاب فإن "هولندا ترغب في تكون رائدة في أوروبا في مجال التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري". كما اتفقت الأحزاب على بناء محطتي طاقة نووية جديدتين.

ومن المخطط له بقاء محطة الطاقة النووية الوحيدة ، بورسيله، أكثر من مما هو مخطط لها.