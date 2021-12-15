الفلبين تسجل أول إصابتين مؤكدتين بمتحور أوميكرون

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأربعاء، أول حالتي إصابة مؤكدتين بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد لمسافرين عائدين من الخارج.

وأفادت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- بأن الحالة الأولى لمواطن فلبيني عاد من اليابان في 1 ديسمبر الجاري حيث ثبتت إيجابية إصابته وعزله في منشأة للحجر الصحي في 7 ديسمبر الجاري، مشير إلى أنه لا تظهر عليه أعراض في الوقت الحالي ولكن ظهرت عليه أعراض نزلات البرد والسعال عند وصوله.

وأضافت الوزارة أن الحالة الثانية لمواطن نيجيري وصل من بلاده في 30 نوفمبر الماضي حيث ثبتت إيجابية إصابته في 7 ديسمبر الجاري وعزله في منشأة للحجر الصحي، مشيرة إلى أنه لم تظهر عليه أية أعراض.

وأشارت الوزارة إلى أن إحدى الحالتين تلقت اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل بينما لم تتلق الحالة الأخرى اللقاح.