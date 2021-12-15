ضبط تجاوزات بمليون و400 ألف جنيه في صرف السلع التموينية بـ البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات تموينية على الأسواق بمركز دمنهور.

وجاء ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووردت معلومات لمديرية التموين، تفيد بوجود تجاوزات في صرف سلعة السكر التمويني المدعم للتجار التموينين، وعدم الالتزام بالمقررات المحددة من الوزارة للمواطن، ومخالفة الكميات المحددة من السكر للتجار التموينين.

وبناء عليه تم مراجعة الكميات المنصرفة من الفروع من واقع سجلات الصرف واليومية والفواتير والاستعاضات، وتبين تجاوز الصرف لبعض التجار بكميات قدرها 168 طنا تقدر بمبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريبا.

كما أسفرت الحملات عن ضبط عدد 111 شيكارة دقيق مدعم أثناء تهريبهم للسوق السوداء باستخدام سيارة جامبو، وتم التحفظ على السيارة بعد أن تبين قيام المسئولين عن السيارة بالهروب ومغادرة المكان وترك السيارة بحمولتها، وتم تسليم الدقيق المضبوط لشونة المطاحن.

وكذا ضبط 40 كيس بروتين أجبان زنة الكيس 25 كيلوجراما بإجمالي طن متغيرة الصفات الطبيعية وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج، وذلك بأحد مصانع الأجبان، وتم التحفظ على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.