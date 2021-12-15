أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أنها توصلت مع إيران إلى اتفاق بشأن استبدال كاميرات المراقبة في منشأة "كرج" النووية.

وقال بيان أصدرته الوكالة من مقرها فى فيينا إن الوكالة سوف تقوم قريباً بتركيب كاميرات مراقبة جديدة في ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج الإيرانية بموجب اتفاق تم التوصل إليه اليوم بين المدير العام رافائيل ماريانو جروسي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

وذكر البيان أن الكاميرات التي سيتم تركيبها في الأيام المقبلة سوف تحل محل تلك التي أزيلت من منشأة كرج في وقت سابق من هذا العام وبالإضافة إلى ذلك ستواصل الوكالة وإيران العمل على قضايا الضمانات المتبقية بهدف حلها.

واعتبر البيان أن الاتفاق مع إيران على استبدال كاميرات المراقبة في منشأة كرج هو تطور مهم لأنشطة التحقق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.