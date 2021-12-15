غلق مزلقان كوبري المنصورة القديم بمدخل مدينة المنيا لمدة يومين للصيانة

وجه الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، بإعلان غلق بعض المزلقانات الخاصة بسكك حديد مصر؛ نظرا لأعمال التطوير التى تقوم بها سكك حديد مصر ضمن مشروع تحديث الإشارات.

وأشار حلمي، في البيان الذي تم نشره على الموقع الرسمي للوحدة المحلية، إلى غلق مزلقان كوبرى المنصورة بداية من اليوم من الساعة السادسة صباحا حتى 16-12-2021 حتى الساعة السادسة صباحا على أن يكون المزلقان البديل من جهة قبلى بين الجناين، ومن جهة بحرى الحبشى؛ نظرا لمشروع تطوير نظام الإشارات.

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد غلق 3 مزلقانات لمدة 5 أيام، منها مزلقان كوبري المنصورة الجديد، والاختصاص وماقوسة، وتم تحديد مداخل بديلة، لتحقيق السيولة المرورية.