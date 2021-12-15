كوريا الجنوبية تسجل نموا للوظائف للشهر التاسع على التوالي في نوفمبر الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت البيانات اليوم الأربعاء، تسجيل كوريا الجنوبية نموا في الوظائف للشهر التاسع على التوالي خلال نوفمبر الماضي في ظل التعافي الاقتصادي، ولكن التوظيف في قطاعات الخدمة المباشرة مازال يعاني في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الاحصاء القول إن عدد العاملين بلغ 27.79 مليون شخص الشهر الماضي، بارتفاع بواقع 553 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي.

وتمثل هذه الزيادة انخفاضا مقارنة بالزيادة التي تم تسجيلها في أكتوبر الماضي وبلغت 652 ألف شخص.

ولكن عدد العاملين في كوريا الجنوبية ارتفع منذ مارس الماضي في ظل تعافي أكبر رابع اقتصاد في آسيا من جائحة كورونا.

وأشارت البيانات إلى أن تعافي الوظائف يرجع إلى انتعاش الصادرات وتغيرات هياكل الصناعة.

وقال وزير المالية هونج نام كي إن سوق الوظائف تحسن ليصل تقريبا إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، ولكن التوظيف في القطاعات الأكثر تضررا مازال هشا.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل 734 ألف شخص في نوفمبر الماضي، بانخفاض بواقع 233 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي.

وتراجع معدل البطالة في نوفمبر بواقع 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 2.6%.

وتعد هذه أدنى نسبة بطالة يتم تسجيلها خلال شهر نوفمبر منذ 2013.

وتوقع البنك المركزي الكوري ارتفاع عدد العاملين خلال بواقع 350 ألف شخص هذا العام و250 ألف شخص العام المقبل.

كما توقع البنك المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 4% هذا العام في ظل انتعاش الصادرات، وبنسبة 3% العام المقبل.