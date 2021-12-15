 زعيم أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا يتحدث عن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زعيم أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا يتحدث عن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية

علم تركيا
علم تركيا
د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 10:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 10:32 ص

تحدث زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو، عن إمكانية الترشح للانتخابات الرئاسية التركية القادمة، وقال إنه سيكون مستعدا للترشح إذا ما وافق التحالف السياسي الذي يقوده حزبه مع "حزب الخير".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عنه القول في مقابلة تليفزيونية الليلة الماضية: "إذا ما وافق التحالف على ذلك، فإني سأتشرف" بالترشح على منصب الرئيس.

وأضاف أن قادة التحالف لم يبحثوا الأمر بعد، وأنه لا يمكنه اتخاذ قرار بمفرده.

وقال كليجدار أوغلو إن زعيمة حزب الخير ميرال أكشنار ستكون رئيسة وزراء جيدة. وجدد التذكير بتعهد المعارضة بالعودة إلى النظام البرلماني وإلغاء النظام الرئاسي التنفيذي.

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