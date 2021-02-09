النيابة تصرح بدفن عاملين سقطت بهما شُرفة شقة أثناء ترميمها في الإسكندرية

طلبت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تحريات المباحث حول واقعة مصرع، عاملين؛ إثر سقوط شرفة شقة سكنية، بهما، وذلك أثناء قيامهما بهدم أجزاء منها؛ لأجل إعادة ترميمها، وصرحت بتسليم الجثتين لأسرتهما لدفنهما، مع إفادتها بالتقرير الطبي الخاص بهما، والتقرير الهندسي الخاصة بمعاينة حالة العقار الإنشائية.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، والحماية المدنية، حول بلاغ من الأهالي، بمصرع شخصين، سقطت بهما شرفة عقار مكون من 5 طوابق "مأهول بالسكان" كائن أعلى مقهى "بلدي" في 79 شارع جمال عبد الناصر، منطقة فيكتوريا، فيما أنقذت العناية الإلهية رواد المقهى المتواجد أسفله.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ومسئولي حي أول المنتزه، إلى موقع البلاغ، وبفحصه، تبين مصرع كلا من: "إيهاب.م"، 45 عامًا، و"فتحي.م"، 40 عامًا، عاملا يومية، محل إقامتهما محافظة الإسكندرية، إثر سقوط شرفه الطابق علوي "الآيلة للسقوط" بهما؛ أثناء قيامهما بمحاولة إزالتها يدويًا.

وذكرَ عدد من قاطني العقار في محضر الشرطة الأولي، أن أصحاب الشقة حاولوا عدة مرات الحصول على قرار ترميم "للشرفة والشقة" ولكنهم لم يحصلوا على الموافقة، وباتت الشرفة تمثل خطرًا على المارة ورواد المقهى الذي يقع أسفلها، فاستعانوا بالعمال في محاولة منهم لترميمها، لكنها سقطت بهما.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة كوم الدكة، وسط الإسكندرية، عقب فرض سياج تأميني حول موقع الحادث، حفاظًا على حياة المارة من المواطنين والسيارات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.