اليويفا يكرم الاتحاد الألماني بسبب تعزيز الاندماج والتنوع

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه سيكرم الاتحاد الألماني لكرة القدم بمنحه جائزة "المساواة" غدا الخميس، تقديرا "للعمل الرائع في تعزيز الاندماج والتنوع في كرة القدم."

وإلى جانب القائدة السابقة للمنتخب الأفغاني لكرة القدم للسيدات خالدة بوبال، وخوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيحصل الاتحاد الألماني على الجائزة خلال حفل قرعة دور المجموعات لدوري أمم أوروبا لموسم 2022 / 2023 .

وقال ألكسندر سيفرين رئيس اليويفا :"كل من الفائزين الثلاثة بجائزة المساواة يشكل نموذجا جيدا لكيفية استغلال كرة القدم كمحفز للتغيير الإيجابي."

وأضاف :"يمكنهم، بل ويجب عليهم الشعور بفخر شديد بإنجازاتهم، وأود شخصيا أن أشكرهم على قيادتهم النموذجية، التي نأمل في أن تلهم الكثيرين غيرهم."