محادثات بين مستشار ألمانيا ورئيس فرنسا مع الرئيس الأوكراني قبيل قمة أوروبية

يعقد المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتماعا، في بروكسل، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وتقول مصادر ألمانية إن الاجتماع يأتي قبيل قمة "الشراكة الشرقية" المقررة في العاصمة البلجيكية في وقت لاحق اليوم.

ويتصدر جدول أعمال الاجتماع مسألة تنفيذ "اتفاقية منسك" لتسوية الصراع بين القوات الحكومية في أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا شرقي البلاد.

وستكون الأزمة الأوكرانية إحدى القضايا المهمة على جدول أعمال قمة "الشراكة الشرقية"، التي تجمع بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وشركاء التكتل في شرق أوروبا، أرمينيا وأذربيجان وجورجيا ومولدوفا.

ومن المقرر أن تناقش قمة أوروبية الأزمة الأوكرانية أيضا، غدا الخميس.

وتقول الحكومة الألمانية إنها تريد أن تبعث بإشارة "واضحة، لا لبس فيها" إلى روسيا بأن "أي اعتداء ضد أوكرانيا سيكون له تداعيات سياسية واقتصادية خطيرة للغاية"، غير أنه في الوقت نفسه، تريد برلين بحث سبل إجراء حوار مع موسكو.

وتقول أحدث مسودة للبيان الختامي للقمة الأوروبية، إنه يتعين على روسيا بشكل عاجل نزع فتيل التوترات الناجمة عن حشدها العسكري على الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت أن أي اعتداء عسكري ضد أوكرانيا سيؤدي إلى "عواقب وخيمة وتكاليف باهظة".