الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري يؤكد ضرورة التكاتف والترابط لمحاربة آفة الإرهاب

أكد الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن التحالف الإسلامي يسعى جاهدًا إلى تعزيز وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، والتي من شأنها التكاتف والترابط لمحاربة آفة الإرهاب والمساهمة في القضاء عليه بشتى المجالات، لا سيما المجال الإعلامي، حيث صناعة الرسائل الإعلامية الوسطية والمناهضة لرسائل العنف والتطرف هي أحد أهم الأدوات التي يعمل عليها التحالف مع شركائه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء خلال لقاء المغيدي، اليوم الأربعاء، بمقر التحالف بمدينة الرياض، مدير عام اتحاد الإذاعات الإسلامية الدكتور عمرو ممدوح الليثي، والوفد المرافق له، حيث أطلعه على جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة "الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري"، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف، كما استمع إلى شرح مفصّل لآخر الإحصاءات والأرقام والمعلومات المعنية بالأعمال الإرهابية المختلفة من خلال غرفة الموقف.

وأشاد الليثي بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف الإسلامي العسكري في بمحاربة آفة الإرهاب والقضاء عليه متشاركا مع المنظمات والتحالفات الدولية التي تُعنى بمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف، والدور الكبير والريادي الذي تقوم عليه المملكة العربية السعودية في دعم هذا التحالف، وكل ما من شأنه قطع دابر الإرهاب والجماعات الإجرامية.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب واتحاد الإذاعات الإسلامية، وقعا اتفاقية تعاون مشترك في شهر نوفمبر 2021 هدفت إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات عدة.