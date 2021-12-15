إضراب موظفي الصحة الأتراك احتجاجا على ضغوط وباء كورونا

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نظم العاملون في المجال الصحي في مختلف أنحاء تركيا إضرابا ليوم واحد اليوم الأربعاء للمطالبة برواتب أعلى وظروف أحسن في ظل ما يقومون به في مواجهة الضغوط التي يشكلها وباء كورونا.

وجاء الإضراب الذي دعت إليه الجمعية الطبية التركية في أعقاب سحب الحكومة مؤخرا لمقترح تشريعي للتعامل مع هذه المخاوف.

ونشرت الجمعية صورا للعاملين وهم يرددون شعارات ويرفعون لافتات كتب عليها "نريد ما نستحق" في أكثر من 20 مدينة وإقليما.

ولم يتم تقديم أي خدمات سوى خدمات الطوارئ والرعاية المركزة.

وقال الأمين العام لغرفة اسطنبول الطبية عثمان كوكو عثمان أوغلو إن الإضراب "تحذير" للحكومة وسيتم تنظيم إضرابات أخرى في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراء.