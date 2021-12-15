الكرملين: الصين تدعم مبادرة روسيا بتقديم الناتو ضمانات أمنية

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الصيني شي جين بينج، أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين دعمه الكامل لمبادرة موسكو بالحصول على ضمانات أمنية من قبل حلف "الناتو".

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، عقب محادثات الزعيمين الروسي والصيني اليوم الأربعاء عبر الفيديو كونفرانس، إن الرئيس الروسي أبغ نظيره الصيني بأن مقترحات روسية محددة حول بلورة ضمانات قانونية لأمن روسيا سلمتها وزارة الخارجية الروسية إلى ممثلين أمريكيين في وقت سابق من اليوم.

وأضاف أوشاكوف، أن بوتين أكد استعداد موسكو لبدء مفاوضات عاجلة حول هذا الموضوع المهم للغاية، معربا عن أمله أن يستجيب قادة الولايات المتحدة والناتو لهذه المبادرة.

وأشار إلى أن الرئيس الصيني أكد لنظيره الروسي دعم بلاده الكامل لمبادرة روسيا بمطالبة حلف "الناتو" بتقديم ضمانات أمنية.

وقال مساعد الرئيس الروسي بهذا الشأن: "لقد أشار رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى أنه يتفهم مخاوف روسيا، ويدعم بالكامل مبادرتنا بخصوص بلورة ضمانات أمنية مناسبة للدولة الروسية".

وتابع أوشاكوف:" أن الرئيسين بوتين وبينج اتفقا على التواصل بشكل مستمر حول هذا الموضوع لإطلاع بكين على سير المفاوضات والاتصالات مع الأمريكيين و"الناتو" في هذا المسار".

ومن ناحية أخرى، أعلن مساعد الرئيس الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج اتفقا على أن حلف "أوكوس" الأمريكي الأسترالي البريطاني يقوض الاستقرار النووي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال أوشاكوف، إن رئيسي البلدين أعربا عن قلقهما إزاء "أنشطة الأمريكيين الخاصة بتغيير الوضع القائم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبهذا الصدد قيم جانبنا والجانب الصيني سلبيا إنشاء أحلاف جديدة من قبيل رباعية كواد في المحيطين الهندي والهادئ والحلف الأمريكي البريطاني الأسترالي أوكوس".

وتابع أن الرئيسين أكدا أن "أوكوس" يقوض "أسس نظام عدم انتشار السلاح النووي ويسهم في ارتفاع مستوى التوتر العسكري في المنطقة"، مشيرا إلى أن الرئيسين ناقشا هذه المسألة بشكل مفصل.