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أعداد جريدة الشروق
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الكويت تعلن رسميا فتح باب التسجيل للمرأة للالتحاق بالجيش

الجيش الكويتي
الجيش الكويتي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 8:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 8:59 م

أعلنت رئاسة الأركان العامة الكويتية، فتح باب التسجيل للعنصر النسائي للالتحاق بالجيش، اعتبارا من 19 كانون أول/ ديسمبر الجاري وحتى الثاني من كانون ثان/ يناير المقبل.

وحددت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء شروطا للالتحاق، حيث يشترط أن تكون المتطوعة كويتية الجنسية، وتبلغ 18 عاما ولم تتجاوز 26 سنة ميلادية، ويستثنى الفنيون والمهنيون من الحد الأعلى، وأن تكون محمودة السيرة، وتجتاز المقابلة الشخصية، وألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أوجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها.

وشملت الشروط، أن تنهي عملها من الجهة التي تعمل بها، وأخيرا أن تكون الشهادة الحاصلة عليها معتمدة ومصدقة من الجهات الرسمية بدولة الكويت.

كان وزير الدفاع الكويتي قد أعلن في أيار/ مايو الماضي عن دخول المرأة الكويتية السلك العسكري على مراحل تبدأ بالجهاز الطبي والأعمال الإدارية كمرحلة أولى.


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