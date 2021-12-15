محافظ بني سويف يؤكد أهمية استمرار حملات المتابعة الميدانية لمنظومة العمل بالوحدات المحلية

أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أهمية وضرورة استمرار حملات المتابعة الميدانية لمنظومة العمل بالوحدات المحلية بالقرى؛ لمتابعة سير العمل بها خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التي تخص احتياجات المواطن اليومية.

وأشار المحافظ - وفق بيان صادر عن المحافظة اليوم /الثلاثاء/ - إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة مثل : وحدة الرصد الميداني بالقرى، ولجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك عقب مناقشة المحافظ لتقرير لجان الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، الذي عرضه أشرف حماد مدير عام الإدارة، وأوضح خلاله أنه تم "على مدار 10 أيام" تنفيذ حملات متابعة وتفتيش على 7 مجالس قروية بمراكز : بني سويف، الواسطى، الفشن، ببا وناصر، والتي شملت قرى ( قمبش الحمراء وتلت وهلية وأطواب وقمن العروس وبليفيا ودلاص).

ووجه المحافظ بالتحقيق مع حالات تاركي العمل وحالات الغياب " بدون سند " والمسؤولين بقسم الإشغالات لوجود الإشغالات والتعديات والتباطؤ في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال منعها والتحقيق في واقعة التقاعس عن اتخاذ الإجراء القانوني بشأن البناء بدون ترخيص، والتنسيق مع الري لسرعة تطهير الترع والمجاري المائية التي تحتاج إلى تطهير وأعمال تكريك، مع معاودة الزيارات الميدانية لمتابعة الالتزام بتنفيذ تلك التوجيهات وتلافي السلبيات والملاحظات التي رصدتها تقارير الزيارات.