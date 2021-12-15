أمريكا تقدم مساعدات إنسانية بقيمة 474 مليون دولار لأفغانستان

قال الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان، توماس ويست، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن بلاده تعتزم توفير مبلغ إضافي بقيمة 474 مليون دولار هذا العام في شكل معونات إنسانية لأفغانستان.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأربعاء، عن ويست قوله إن الولايات المتحدة قدمت لمواطني أفغانستان مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من خلال مبادرة "كوفاكس" العالمية التي تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات بين جميع الدول.

وأوضح ويست، أنه بتلك الشحنة الجديدة، يصل إجمالي عدد اللقاحات التي قدمتها بلاده لأفغانستان إلى 3ر4 مليون جرعة.

وكانت الصين تبرعت في وقت سابق بأكثر من 800 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" لأفغانستان.

ويأتي ذلك، فيما قال نائب رئيس الوزراء بحكومة طالبان أمس الثلاثاء، إنه ليس لديهم ما يكفي من أموال لشراء علاج لمرضى فيروس كورونا، وطلب من الولايات المتحدة الإفراج عن الأموال المجمدة لديها.

وقامت أمريكا بتجميد أصول تعود لأفغانستان بقيمة تصل إلى أكثر من 5. 9 مليار دولار، لكنها أقرت بأن العقوبات لن تضر بالمواطنين الأفغان.