قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن حالات الوفاة التي أبلغت عنها وزارة الصحة في دولة جنوب السودان قد تكون مرتبطة بالفيضانات، مشيرًا إلى أن المنظمة أرسلت فرقة عمل للاستجابة السريعة إلى جنوب السودان لسحب العينات.



وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الفيضانات غالبًا ما يصاحبها بعض الأمراض الوبائية منها الكوليرا، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يمكن سبق الأحداث فيما يتعلق بسبب حالة الوفاة.



وأشار إلى أن الفريق في الموقع لبحث عينات والتأكد من حالات الوفيات ومدى ارتباطها وبائيًا بمرض، وخاصة مع عدم وجود مؤشرات لحقيقة الأمر حتى الآن، متوقعًا صدور حقائق مرتبطة بهذا الأمر، خلال الأيام القليلة المقبلة.



وتابع استشاري الأوبئة بالصحة العالمية: «حتى الآن لا يمكن الجزم بأن الوفيات مرتبطة بالكوليرا، وخاصة أن الفريق المرسل من المنظمة يواجه مشكلات لوجستية كبيرة لجمع العينات وإرسالها للفحص؛ بسبب تأثير الفيضانات وتغطية المياه للقرى».



وأرسلت منظمة الصحة العالمية فرقة عمل للاستجابة السريعة في جنوب السودان للتحقيق في مرض غامض أودى بحياة 89 شخصا على الأقل.



أبلغت وزارة الصحة في جنوب السودان عن انتشار مرض غامض في بلدة فنجاك الشمالية بولاية جونغلي، ولم يتمكن العلماء المحليون من التعرف عليه.



وسيعمل فريق التحقيق على جمع عينات من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).