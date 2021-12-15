رئيس كوريا الجنوبية يختتم زيارته إلى أستراليا

يعود رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن، إلى بلاده، اليوم الأربعاء، بعد ختام زيارة رسمية إلى أستراليا، استمرت 4 أيام، بحسب ما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وقبل المغادرة، كتب مون على حساب له بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، أنه زار أستراليا، التي تقع في نصف الكرة الجنوبي، سعيا إلى إقامة تعاون في مجال سلاسل الإمداد الخاصة بالموارد المعدنية والدفاع.

وأضاف أن بلاده وأستراليا ستتبادلان التكنولوجيا فيما يتعلق بالحياد الكربوني، وأيضا التعاون في مجالات الهيدروجين وتطوير الفضاء.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي وصل إلى العاصمة الأسترالية كانبرا يوم الأحد الماضي، حيث عقد قمة مع رئيس الوزراء، سكوت موريسون، في اليوم التالي، بحث الزعيمان خلالها سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وزار مون، أمس الثلاثاء، مدينة سيدني، حيث بحث قضايا تتعلق بسلاسل الإمداد مع كبار رجال الأعمال الأستراليين.

كما وقعت كوريا الجنوبية وأستراليا اتفاقا بشأن تصدير مدافع "هاوتزر"، ذاتية الدفع، طراز "كيه-9" ومركبات مدرعة لإعادة إمداد الذخيرة، طراز "كيه-10". وتردد أن قيمة الاتفاق، تصل إلى 1.09 تريليون وون.

ومون هو أول رئيس لكوريا الجنوبية يقوم بزيارة رسمية إلى أستراليا، منذ 12 عاما، وأول زعيم أجنبي، يتلقى دعوة من كانبرا منذ تفشي جائحة كوفيد-19.