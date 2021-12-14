وفاة 70 شخصا جراء انفجار شاحنة وقود في هايتي

ذكرت وكالة أنباء هايتي (اتش بي ان)، اليوم الأربعاء، أن 70 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 48 شخصا بعدما انفجرت شاحنة نقل وقود في مدينة كاب-هايتيان.

وأعرب رئيس الوزراء أريل هنري في تغريدة عن شعوره بـ"الأسى والفزع" بسبب الانفجار الذي وقع في وقت متأخر من يوم الإثنين وأعلن حالة الحداد الرسمى لمدة ثلاثة أيام في البلاد.

وزار رئيس الوزراء المصابين في المستشفى، وتعهد بتقديم مساعدة مالية سريعة لهم. وأعربت منظمة الدول الأمريكية أيضا عن تضامنها مع هايتي في مواجهة المأساة.

وأفادت صحيفة "لونوفيليست" بأن الكثير من المستشفيات مليئة بالمرضى وأن هناك خطط لإقامة مستشفيات ميدانية لاستيعاب المصابين.

وقال نائب عمدة كاب-هايتيان، باتريك ألمونور، مساء أمس الثلاثاء أن حصيلة الوفيات 62 .

انقلبت الشاحنة على ما يبدو عقب حادث، وتسرب الوقود منها، وهذا دفع السكان إلى التدفق على الموقع في محاولة لسرقة البنزين، وبعدها اشتغل الوقود وانفجرت الشاحنة.

وأشار هنري أيضا إلى أن أضرارا كبيرة لحقت بالممتلكات في تغريدته. وبحسب لونوفيليست، سويت عشر منازل بالأرض جراء الحريق بعد الانفجار.