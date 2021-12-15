سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

روت "أميرة" ابنة الفنان الراحل سيد مكاوي، أنّ والدها الراحل كان مختلفًا نظرًا لظروف فقدان بصره.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء: "عشت فترة متخيلة إني كنت بساعده واكتشفت إنه هو اللي بيساعدنا طول الوقت، وكان جلابية حنان متعلقين بها طول الوقت".

وأضافت: "عمري ما شوفت والدي بيزعق والخصام كان هو العقاب الأشد لينا، وكنت فاكرة إنه بيشوف لغاية ما عمري وصل 6 سنين.. ومكانش يخليني أشوفه من غير النضارة.. وهو عفريت جدا بيعمل حاجات كتير مرعبة تحسسك إنه بيشوف زي إنه بيعمل شاي وبيلبس لوحده".

وتابعت: "غميت عيني لبعض الوقت عشان أحس بأبويا كان بيحس إيه، وكنت باخد رأيه في لبسي رغم إنه مش شايفه".

وأكملت: "رغم مرور سنين على وفاته مش بقدر أشوفه على الشاشة لأني مش عارفه أحضنه وأطبطب عليه".