إيران تسمح لوكالة الطاقة الذرية بوضع كاميرات جديدة في موقع كرج

قال تقرير إعلامي إيراني إن الجمهورية الإسلامية قررت السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضع كاميرات جديدة بدلا من تلك التي تضررت في هجوم وقع في حزيران/يونيو، في موقع نووي بحثي على مشارف العاصمة طهران.

وقال موقع "نور نيوز" الإخباري، الإيراني شبه الرسمي، والمرتبط بشدة بالمجلس الأعلى للأمن الوطني في إيران، إن الخطوة تأتي بعد انتهاء الجزء الرئيسي من تحقيق قضائي في الهجوم على ورشة الطرد المركزي بكرج، وبعدما أدانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحادث، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التوصل إلى "اتفاق جيد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الأربعاء عنه القول إنه تم التوصل الليلة الماضية إلى "اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن يزيل بعض الهواجس المزعومة بشأن برنامج إيران النووي السلمي ويؤدي إلى استمرار التعاون مع الوكالة".

ونظرا لأن إيران صنفت موقع كرج على أنه موقع جريمة، فلم تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتغيير كاميراتها المتضررة حتى الآن.

وتم الإعلان عن قرار طهران اليوم الأربعاء بعدما أثارت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا احتمالية فشل مفاوضات فيينا المتعثرة، والتي تستهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 .

وبالإضافة إلى قضية الكاميرات بموقع كرج، تسعى الوكالة منذ أشهر للتخلص من قيود التفتيش الإضافية ودفع طهران للإجابة على أسئلة بشأن برنامجها الذري.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ماريانو جروسي "آمل بصدق أن نتمكن من مواصلة المناقشات البناءة لبحث وحل كل قضايا الضمانات العالقة في إيران".