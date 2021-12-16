 الإسماعيلي يكتسح الرائد السعودي بخماسية - بوابة الشروق
الخميس 16 ديسمبر 2021 12:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟

النتـائـج تصويت

الإسماعيلي يكتسح الرائد السعودي بخماسية

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 11:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 11:54 م

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على فريق الرائد السعودي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم باستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج إعداد الدراويش لاستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

خماسية الدراويش حملت توقيع كل من: جاستن شونجا وعبدالرحمن مجدي بواقع هدفين لكل منهما، فضلا عن هدف سجله مدافع الفريق السعودي في مرماه.

واستهدفت المباراة الودية تجربة مجموعة من الخطط الفنية بجانب إشراك اللاعبين في أكثر من مركز والوقوف على مدى استيعاب اللاعبين لفكر وتعليمات الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني «خوان براون».

وبدأ الدراويش بتشكيل ضم.. محمد فوزى في حراسة المرمى وعصام صبحى وباهر المحمدى ومحمد هاشم وعبدالله جمعه في خط الدفاع ومحمود عبدالعاطى دونجا ومحمد مخلوف وأحمد مدبولى ومحمد الشامى والزامبى جاستن شونجا في خط الوسط وشكرى نجيب في خط الهجوم.

وشارك في الشوط الثاني كل من أحمد عادل عبدالمنعم وأحمد عيد وعبدالرحمن مجدى ومحمود البدرى ومحمد عبدالسميع ومحمد عمار ومحمد بيومي ومحمد عادل والناميبى بنسيون شيلونجو محمد نصر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك