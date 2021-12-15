قالت لميس أحمد راتب، في تعليقها على ذكرى رحيل والدها الفنان الكبير، إنّها لم تنسه يومًا رغم مرور خمس سنوات على رحيله.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، مساء الثلاثاء، أنها تحفظ أعمال والدها الراحل عن ظهر قلب ولا تنساها.

وأوضحت أن والدها كانت تربطه علاقة صداقة قوية بالفنان الراحل سعيد صالح كونهما عملا سويًّا في عدد من الأعمال.

وأشارت إلى راتب كان أبًا حنونًا، وتابعت: "كان من الآباء النادرين حتى بعد وفاته.. لا أذكر يومًا أنه أقدم على تصرف ضايقني".

وتابعت: "كان بيحبنا جدًا ولم يشغله يومًا إنجاب البنين.. كل حياته كانت عبارة عن شغله وحبه لينا".

ورداً على سؤال حول أقرب أعمال راتب لها، قالت لميس: "هو كان كوميديان يضحك الناس دون أن يشعرون وهذا ما قاله عنه الإعلامي مفيد فوزي الذي قال أحمد راتب يضحك الناس دون أن تدري، مقارنة بالكوميديانات الآخرين الذي يعرفهم الناس قبل أن يقدموا الإفيه".