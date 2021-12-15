الفلبين تتبنى قيودا فضفاضة لمكافحة كورونا بالرغم من تسجيل حالات أوميكرون

تحتفظ الفلبين بثاني أكثر القيود تساهلا على الحركة في العاصمة مانيلا خلال عطلة عيد الميلاد (كريسماس)، وسط تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بالرغم من اكتشاف أولى حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن أمين مجلس الوزراء، كارلو نوجراليس، القول في إفادة تليفزيونية اليوم الأربعاء إن الدولة الواقعة في جنوب شرق أسيا سوف توضع بأكملها تحت مستوى التأهب الثاني في الفترة من 16 إلى 31 كانون أول/ديسمبر.

ووفقا لهذا المستوى من التأهب، يمكن أن تعمل المطاعم ذات القاعات الداخلية المغطاة وصالات اللياقة البدنية ودور السينما بنصف طاقتها، بينما يمكن العمل بطاقة 70% في الأماكن المفتوحة.

وبعد الإعلان عن القيود بوقت قصير، قالت وزارة الصحة إنها اكتشفت إصابة بمتحور أوميكرون لفلبيني عائد من اليابان ومواطن نيجيري عائد من بلده الأصلي. ويخضع الشخصان للعزل مع تتبع مخالطيهم.

ويعزز الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الجهود لدعم التعافي الاقتصادي من الوباء، مع تراجع تفشي الفيروس في الأسابيع الماضية. ورفعت الحكومة توقعاتها للنمو لهذا العام إلى ما يتراوح مابين 5% و 5ر5%، كما تتوقع النمو بوتيرة سريعة تصل إلى 9% في عام 2022.

وانخفض عدد الإصابات اليومية بكورونا في الفلبين إلى أقل من ألف حالة في الأسابيع الماضية، ما سمح للحكومة بتخفيف القيود على الأطفال والسفر المحلي.