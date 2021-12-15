أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية؛ نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.

وأوضح الشريف أنه يستثنى من ذلك القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديروا الإدارات التعليمية، في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.