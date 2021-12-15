السعودية تعلن عن فئات مستثناة من فحص PCR قبل الوصول للمملكة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، استثناء زوج المواطنة وزوجة المواطن وأولاد ووالدي المواطنين من غير السعوديين والعمالة المنزلية، المصاحبين للمواطنين القادمين من خارج المملكة من اشتراط إجراء فحص (PCR) قبل القدوم إلى المملكة.

وقالت وزارة الداخلية: "بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر: استثناء زوج المواطنة وزوجة المواطن وأولاد ووالدي المواطنين من غير السعوديين والعمالة المنزلية، المصاحبين للمواطنين القادمين من خارج المملكة من اشتراط إجراء فحص (PCR) قبل القدوم إلى المملكة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أن جميع الإجراءات والتدابير "تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميا".