قالت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، إنّ والدها كان "كوميديان" من الدرجة الأولى.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء: "الضحك اللي في الشاشة ولا حاجة جنب اللي كان في البيت.. بابا كان عفريت".

وأوضحت أن والدها كان يحبها حبًا جمًا، وتابعت: "كنت كل حاجة في حياته لدرجة علاقة مرضية.. وكنت في حياته أنا والمسرح والنادي الأهلي".

وكشفت عن موقف يعكس ارتباط والدها بها قائلة: "في مرة ساب المشهد وجالي اطمن عليا عشان كنت عند الدكتور".

وتابعت: "تعلمت كل شيء من والدي.. ومكنش بيحب النكد وبيسمعني وعرف يخليني أسمع كلامه هو بس وأعمل اللي هو عايزه من غير ما يؤمرني".