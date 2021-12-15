السفير الروسي في ألمانيا: حكم المؤبد على روسي في برلين له دوافع سياسية

انتقد السفير الروسي في ألمانيا، سيرجي نتشاييف، حُكم المؤبد الذي قضت به محكمة في برلين على مواطن روسي، ووصفه بأنه "ذو دوافع سياسية".

وقال نتشاييف عن الحكم إنه "عمل غير ودي ولن يبقى بدون رد".

وبحسب وسائل إعلام رسمية في موسكو ، قال الدبلوماسي اليوم الأربعاء إنه علم أن المحكمة رأت أن "هياكل حكومية روسية" وراء مقتل مواطن جورجي في برلين في 23 آب/أغسطس عام 2019، وأضاف: "نحن لا نعتبر هذا الحكم موضوعيا، بل نعتبره قرارا له دوافع سياسية وسيستمر بلا شك في تشكيل عبء خطير على العلاقات الروسية-الألمانية الصعبة بالفعل".

وقضت محكمة ألمانية بسجن روسي مدى الحياة بتهمة قتل جورجي منحدر من أصول شيشانية وسط برلين قبل عامين.

ووجدت محكمة برلين اليوم الأربعاء المتهم /56 عاما/ مذنبا بتهمة القتل. وذكرت المحكمة خلال النطق بالحكم أن جريمة الاغتيال تمت بتكليف من جهات حكومية روسية.

ورسخ في قناعة المحكمة أنه في يوم 23 آب/أغسطس عام 2019 أطلق الروسي النار على الجورجي الذي كان يعيش كطالب لجوء في ألمانيا منذ نهاية عام 2016، والذي صنفته السلطات الروسية على أنه إرهابي.

وقال رئيس المحكمة أولاف أرنولدي خلال النطق بالحكم: "تم الإعداد للجريمة بدقة عبر مساعدين منتشرين في برلين".

ولطالما أنكرت روسيا تورط جهات حكومية في الجريمة. ومع ذلك، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجورجي المقتول بأنه "قاطع طرق وقاتل"، مضيفا أن موسكو طالبت السلطات الألمانية على نحو متكرر بتسليمه دون جدوى.

وقال بوتين في كانون أول/ديسمبر عام 2019 خلال مؤتمر صحفي: "كنا نبحث عن هذا الشخص، شخص شديد الوحشية ومتعطش للدماء. في عملية واحدة فقط شارك في قُتل 98 شخصا .كان أحد منظمي انفجارات مترو موسكو"، مضيفا أن الجورجي قاتل في صفوف الانفصاليين في القوقاز.

وأعرب نتشاييف عن اعتقاده بأن " توقيت إعلان الحكم لم يتم اختياره مصادفة، ويبدو أن هناك أحدا ما لديه مصلحة في أن يلقي هذا الموضوع بظلاله على الحوار بين روسيا والحكومة الألمانية الجديدة من البداية".

ووصف نتشاييف الاتهام القائل إن الاتحاد الروسي ضالع في الجريمة بأنه "عبث" وانتقد قبول الأبحاث الاستقصائية لمنصتي الإنترنت "بلينجكات" و"انسايدر" كأدلة بالإضافة إلى "تخمينات أخرى لا أساس لها" كما شكك في أقوال الشهود.