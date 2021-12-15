الكاف يطالب الكاميرون بالعمل على مدار الساعة للتجهيز لكأس الأمم

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانًا رسميًا صباح اليوم الخميس يعلن من خلاله وصول الأمين العام للكاف إلى الكاميرون، في ظل تكثيف الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وذكر الكاف في بيانه: "مع أقل من أربعة أسابيع على انطلاق أكبر حدث فردي في إفريقيا، كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، لاحظ أمين عام الكاف فيرون موسينجو أومبا التقدم المحرز لكنه حث الجميع أيضًا على العمل على مدار الساعة لضمان أن كل شيء جاهز للمشاركة في المباراة الافتتاحية يوم 09 يناير 2022".

وأوضح الكاف أن موسينجو أومبا موجود حاليًا في الكاميرون للانضمام إلى فريق الاتحاد الإفريقي الموجود بالفعل في الموقع للعمل مع لجنة التنظيم المحلية وحكومة الكاميرون لتنظيم الحدث.

وعقد أومبا أمس الثلاثاء عدة اجتماعات بينها وزير الرياضة نارسيس مويل كومبي ووزير الصحة العامة مانودة ملاخي.

وأضاف الكاف في بيانه: "بعد توجيه من رئيس الكاف، باتريس موتسيبي الذي بدأ مناقشات مع حكومة الكاميرون حول النهج الصحي وبروتوكولات فيروس كورونا في كأس الأمم الأفريقية، توصل الاجتماع بين الكاف ووزارة الصحة إلى عدد من التفاصيل المتعلقة بالمسابقة".

وأشار الكاف إلى أنه توصل مع حكومة الكاميرون إلى أرضية مشتركة بشأن نهج منافسة كأس الأمم الإفريقية في يناير، وسيتم الكشف عن تفاصيل ونتائج هذه المناقشات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأمضى موسينجو أومبا عدة ساعات في ملعب أوليمبي الذي من المفترض أن يستضيف المباراة الافتتاحية والختامية لكأس الأمم، حيث التقى بفريق العمل في الملعب.