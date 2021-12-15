مسؤولون يابانيون: الحكومة بالغت في طلبيات البناء على مدار نحو 8 سنوات

قال مسؤولون في اليابان، اليوم الأربعاء، إن الحكومة بالغت في البيانات الشهرية الخاصة بطلبيات البناء على مدار نحو 8 سنوات، ما يزيد من احتمالية أن تكون هذه الممارسة قد أدت إلى سوء تقدير بيانات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، قال المسؤولون إن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة حسبت بشكل مزدوج بعض البيانات التي تلقتها من الشركات نفسها عند تجميع بيانات طلبات البناء الشهرية منذ السنة المالية 2013.

يشار إلى أن طلبيات البناء الشهرية، وهي واحدة من 53 إحصائية اقتصادية رئيسية في اليابان، يتم حسابها باستخدام البيانات المقدمة كل شهر من نحو 12 ألف شركة. ويتم استخدامها لتجميع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتؤثر على صنع السياسات الحكومية وقرارات إدارة المشروعات.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في جلسة برلمانية اليوم الأربعاء، إن البيانات المضللة لم يكن لها تأثير على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للسنتين الماليتين 2020 و2021 التي تنتهي في مارس المقبل.

وأضاف كيشيدا: "كان أمرا مؤسفا للغاية. يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع تكراره مرة أخرى". كما قدم وزير الأراضي تيتسو سايتو اعتذارا خلال الجلسة.

يذكر أن حكومات المقاطعات تجمع بيانات طلبيات البناء كل شهر من الشركات قبل تقديمها إلى الوزارة.