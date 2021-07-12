ليتوانيا تسحب دبلوماسيا بارزا لها من بكين وسط توترات متفاقمة

استدعت ليتوانيا دبلوماسيا بارزا لها في الصين، وسط توترات آخذة فى التفاقم بين البلدين على خلفية العلاقات مع تايوان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الخارجية الليتوانية قولها في بيان اليوم الأربعاء إن القائم بالأعمال للدولة البلطيقية، وهو ثاني أكبر مسؤولي السفارة، عاد إلى فيلنيوس في انتظار قرار من الصين بشأن ما إذا كانت سوف تمدد الاعتماد للدبلوماسيين الليتوانيين أم لا .

وأضافت الوزارة أن السفارة في بكين سوف تواصل العمل عن بعد.

يشار إلى أن العلاقات بين الصين وليتوانيا تدهورت منذ أن افتتحت تايوان مكتبا تمثيليا لها في فيلنيوس الشهر الماضي، وهو أمر تعتبره بكين لا يحترم سيادتها.

وخفضت الصين العلاقات الدبلوماسية مع ليتوانيا، حيث استدعت سفيرها وتردد أنها توقفت عن إصدار التصاريح للصادرات الليتوانية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى داخل الخلاف الآخذ فى الاتساع.

وأثار الاتحاد الأوروبي قضية النزاع التجاري لدى منظمة التجارة العالمية.