لجنة زراعية تتفقد مزارع المحاصيل الشتوية بمركز العريش

تفقدت لجنة زراعية تتبع مديرية الزراعة بشمال سيناء مزارع المحاصيل الشتوية في نطاق مركز العريش.

وقامت اللجنة المشكلة من المهندس محمود عوض مدير الإدارة الزراعية بالعريش و المهندسة إكرام السيسي، والمهندسة ميسون رشدي من الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالمديرية، والمهندس عبد الناصر عايش من قسم الارشاد بالإدارة بالمرور على الزراعات الشتوية بمنطقة السبيل حيث تم متابعة زراعات الطماطم و البصل بالمنطقة.

كما تم المرور علي الحقول الإرشادية للقمح والشعير لمتابعة نسب الإنبات واكتشاف أية إصابات مبكرة وتلاحظ في بعض الحقول انتشار نبات الرطريط بجانب القمح والشعير بمنطقة وادي العريش حيث تم التنبيه علي المزارع بتنقية الحقل من هذا النبات الذي يستنفذ كمية كبيرة من مياه الري.