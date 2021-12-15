ألمانيا تطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس

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أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء اثنين من الدبلوماسيين الروس العاملين في السفارة الروسية في برلين "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

ويعني هذا الإعلان في الأعراف الدبلوماسية طرد الأشخاص المعنيين بهذا القرار.

وقالت ووزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك إنه تم إخطار السفير الروسي سيرجي نيتشاييف بهذا القرار خلال محادثة في وزارة الخارجية.

يأتي ذلك بعد أن قضت محكمة ألمانية اليوم بسجن روسي مدى الحياة بتهمة قتل جورجي منحدر من أصول شيشانية وسط برلين قبل عامين وذكرت المحكمة أن جريمة الاغتيال تمت بتكليف من جهات حكومية روسية.