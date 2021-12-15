الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من الكونغو

أعلنت الإمارات تعليق دخول المسافرين القادمين من جمهورية الكونغو على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من بعد غد الجمعة.



ويشمل القرار تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في الكونغو خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول.



كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من الكونغو إلى دولة الامارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل رعايا دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المساعدة الذين على كفالتهم، كذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات والكونغو والوفود الرسمية وأصحاب الإقامة الذهبية.



وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات في بيان اليوم الاربعاء إنه يشترط على المسافرين القادمين من الكونغو عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الإمارات.



كما يمنع سفر مواطني الإمارات إلى الكونغو، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة وحالات العلاج الطارئة والبعثات الدراسية.