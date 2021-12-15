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تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، مصممة المجوهرات والحُلي العالمية عزة فهمي، وذلك في حلقة جديدة من برنامج "معكم"، المُذاع على قناة CBC، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء.

تتحدث عزة فهمي عن مذكراتها الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية تحت عنوان "عزة فهمي.. أحلام لا تنتهي"، وتوضح كيف أن أصول والدها السودانية وأصول والدتها التركية ساهما بشكل كبير في نشأتها.

كما تكشف تفاصيل الضائقة المالية التي مرت بها الأسرة بعد وفاة الوالد، وانتقالهم من سوهاج إلى القاهرة، وتحديدًا حلوان.

وتروي مُصممة المجوهرات العالمية تفاصيل الرحلات التي قامت بها سواء فى مصر أو خارجها، وكيف ساهمت بشكل كبير في تشكيل شخصيتها.

ويتناول الحديث أيضا ذكرياتها في خان الخليلي وكيف أنها كانت الفتاة الوحيدة التي تعمل داخل الخان.